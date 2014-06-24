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بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بتعيين رؤساء محاكم الاستئناف

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بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بتعيين رؤساء محاكم الاستئناف بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بتعيين رؤساء محاكم الاستئناف

الرئيس السيسى

أصدرالرئيس عبدالفتاح قراراً جمهورياً اليوم بتعيين رؤساء محاكم الاستئناف اعتباراً من 1/7/2014، على النحو التالي:

- المستشار/ أيمن محمود كامل عباس .. رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة.
> - المستشار/ مجدي منير دميان رزق الله.. رئيساً لمحكمة استئناف الإسكندرية.

وقال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن القرار الجمهوري الصادر برقم 194 لسنة 2014 نص في مادته الثانية على تعيين رؤساء محاكم الاستئناف اعتباراً من 1/7/2014 حتى 11/7/2014 تاريخ تقاعد المستشار رجب تركي مرسي أبو زهرة، وذلك على النحو التالي:
> - المستشار/ رجب تركي مرسي أبوزهرة .. رئيساً لمحكمة استئناف طنطا.
> - المستشار/ حلمي مسعد حسن محمد شلبي.. رئيساً لمحكمة استئناف المنصورة.
> - المستشار/ علي أحمد محمد حسن.. رئيساً لمحكمة استئناف الإسماعيلية.
> - المستشار/ نبيل زكي مرقص بولس.. رئيساً لمحكمة استئناف بني سويف.
> - المستشار/ سري محمد بدوي الجمل.. رئيساً لمحكمة استئناف أسيوط.
> - المستشار/ أحمد صبري يوسف محمود.. رئيساً لمحكمة استئناف قنا.
> وأشار بدوي إلى أن القرار تضمن في مادته الثالثة تعيين السادة رؤساء محاكم الاستئناف اعتباراً من 12/7/2014 حتى 30/8/ 2014 تاريخ تقاعد المستشار حلمي مسعد حسن محمد شلبي، وذلك على النحو التالي:
> - المستشار/ حلمي مسعد حسن محمد شلبي.. رئيساً لمحكمة استئناف طنطا.
> - المستشار/ علي أحمد محمد حسن.. رئيساً لمحكمة استئناف المنصورة.
> - المستشار/ نبيل زكي مرقص بولس.. رئيساً لمحكمة استئناف الإسماعيلية.
> - المستشار/ سري محمد بدوي الجمل.. رئيساً لمحكمة استئناف بني سويف.
> - المستشار/ أحمد صبري يوسف محمود.. رئيساً لمحكمة استئناف أسيوط.
> - المستشار/ علي الطاهر عوض محمد .. رئيساً لمحكمة استئناف قنا.
> كما نص القرارعلى تعيين السادة رؤساء محاكم الاستئناف اعتباراً من 31/8/2014، وذلك على النحو التالي:
> - المستشار/ علي أحمد محمد حسن.. رئيساً لمحكمة استئناف طنطا.
> - المستشار/ نبيل زكي مرقص بولس.. رئيساً لمحكمة استئناف المنصورة.
> - المستشار/ سري محمد بدوي الجمل..رئيساً لمحكمة استئناف الإسماعيلية.
> - المستشار/ أحمد صبري يوسف محمود..رئيساً لمحكمة استئناف بني سويف.
> - المستشار/ علي الطاهر عوض محمد.. رئيساً لمحكمة استئناف أسيوط.
> - المستشار/ إبراهيم محمد محمود عبد الملك.. رئيساً لمحكمة استئناف قنا.

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