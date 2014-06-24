بالفيديو.. رئيس حي المعادي: ندرس إنشاء سوق لـ«الباعة الجائلين» أمام المترو

قال إبراهيم صابر، رئيس حي المعادي، إن هناك حملة مركزة لإزالت الإشغالات بالمعادي بمنطقة شارع 9 وجوار محطة المترو وتكون بشكل يومي صباحا ومساءً.

و أكد صابر، في تصريحات خاصة لوكالة ONA للأنباء، أن الباعة الجائلين مواطنين مصريين لهم حقوق علينا وبالتالي نبحث عم بديل لهم وندرس كيفية إنشاء اماكن مخصصة لهم، مضيفًا أن الحي يدرس مشروع إنشاء مكان لهم بمنطقة سوق شفيق الموازي لسور المترو.

وأضاف رئيس الحي، إن محافظ القاهرة جلال مصطفى ونائبه شددوا على ضرورة القايم بحملات مركزة في هذه الفترة بسبب تغول الباعة في الشوارع وشدد على التواجد الأمني في الشوارع يشعر المواطن بالأمان في الشارع، مشيرًا إلى إزالة الإشغالات لم يعد يتم بنفس الطريقة السابقة إلا أن الحي يقوم بتحذير الباعة أكثر من مرة لإعطائهم الفرصة لإيجاد بديل .

(المراسل : عبد الله شهاب)

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