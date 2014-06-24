مستقبل إنجلترا.. صفر

لا في وجود الكبار الفريق فاز، ولا في وجود الشباب الصاعد نجح.. منتخب إنجلترا يودع مونديال 2014 بدون انتصار بعد التعادل السلبي مع كوستاريكا.

منتخب إنجلترا خاض لقاء كوستاريكا بـ9 أسماء لم تلعب في التشكيل الأساسي في فريق الثلاثة أسود أمام إيطاليا أو أوروجواي.

لعب من الشباب ادم لالانا وروس باركلي ولوك شو وبن فوستر مع الشباب الذي كان أساسيا دانيل ستوريدج.

وكرم روي هودجسون المدير الفني لمنتخب إنجلترا لاعب الوسط فرانك لامبارد وأشركه في اللقاء أساسيا.

لم يشترك كأساسي ستيفن جيرارد ولا واين روني، ثم دخل الثنائي كبديل في الشوط الثاني.

ربما تكون المباراة هي الأخيرة لجيرارد مع إنجلترا، ولامبارد كذلك.. كون الثنائي أعلن أنه يفكر في الاعتزال الدولي.

والمباراة إجمالا لم تكن جيدة لأحد.. وفقط كانت أبرز لقطاتها كرة ردتها خشبات المرمى من ستوريدج.

وأنهى منتخب إنجلترا البطولة بعدما جمع نقطة يتيمة من تعادل مع كوستاريكا إذ كان قد ودع المونديال بسبب الخسارة أمام إيطاليا 2-1 وأمام أوروجواي بالنتيجة نفسها.

أما منتخب كوستاريكا فيواصل الحلم في المونديال بعدما ترشح متصدرا لمجموعته وقد جمع 7 نقاط من انتصار على إيطاليا وآخر على أوروجواي وتعادل مع إنجلترا.