برانديللي: أوقفنا سواريز.. فأفسد الحكم المباراة

اتهم تشيزاري برانديللي المدير الفني لمنتخب إيطاليا الحكم بإفساد مباراة الأتزوري وأوروجواي، وحمله جزء من مسؤولية خروج الفريق من الدور الأول بكأس العالم 2014.

منتخب إيطاليا فاز على إنجلترا في الجولة الأولى من سباق المجموعة الرابعة، ثم خسر أمام كوستاريكا بهدف، قبل توديع المونديال بسقوط ثان أمام أوروجواي.

وقال برانديللي بعد المباراة: "أوقفنا سواريز، لم يقم إديسون كافاني بهجمات على مرمانا".

وتابع "خططيا اللقاء كان جيدا لإيطاليا، تعاملنا بشكل مميز مع اثنين من أفضل مهاجمي العالم، حتى جاء الحكم وأفسد المباراة".

الحكم أشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه كلاوديو ماركيزيو بعدما ضرب لاعبا من أوروجواي أثناء اصطدام الثنائي.

وأضاف برانديللي "لا يمكن أن تكون هذه الكرة بطاقة حمراء في كأس عالم".