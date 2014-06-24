فيديو - مراوغة مهينة جديدة لإنجلترا

يبدو أن إنجلترا تأبي أن تخرج من الأراضي البرازيلية دون أن تترك بصمه في أذهان كل متابعي كرة القدم، بصمه أتمها براين لويز لاعب كوستاريكا أمام لاعبي إنجلترا.

وحققت إنجلترا نقطة واحدة فقط لتقبع في المركز الأخير في المجموعة الرابعة التي تصدرتها كوستاريكا وتأهلت معها أوروجواي،

وفي الدقيقة 30 من عمر أخر لقاء لإنجلترا على ملاعب البرازيل، ظهر براين لويز قائد كوستاريكا ليمر بشكل أكثر من رائع من جاك ويلشير لاعب وسط إنجلترا.

مهارة كبيرة من لويز أتمت دور مجموعات مفاجئ لكوستاريكا جعلها تتصدر مجموعتها في الوقت الذي وضعت فيه إنجلترا وإيطاليا المونديال من الدور الأول.