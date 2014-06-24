برانديللي مهدد بالإقالة من إيطاليا بسبب طرد

قال تشيزاري برانديللي المدير الفني لمنتخب إيطاليا إن مستقبله المهني مع الأتزوري أصبح مهددا بالخطر بسبب "بطاقة حمراء" على حد وصفه.

إيطاليا ودعت كأس العالم 2014 من مرحلة المجموعات للمرة الثانية على التوالي، بعدما خسرت أمام كوستاريكا ثم أوروجواي.

وكان الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قد جدد عقد برانديللي حتى عام 2016، لكن مدرب الأتزوري يعرف أن الموقف اختلف الآن.

وعقب برانديللي "لا أعلم، 4 سنوات من العمل مع المنتخب قد تنتهي بسبب بطاقة حمراء".

وجاء ذلك بعدما انتقد برانديللي حكم لقاء إيطاليا أوروجواي واتهمه بإفساد المباراة بعد طرد لاعب الأتزوري كلاوديو ماركيزيو.

برانديللي قاد منتخب إيطاليا في يورو 2012، ووصل للنهائي، وخسر أمام إسبانيا.. ولعب كأس القارات مع الأتزوري 2013، وخرج من نصف النهائي.. واليوم إيطاليا تودع المونديال من مرحلة المجموعات.