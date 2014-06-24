برانديللي يفسر.. لماذا أخرج بالوتيللي

لماذا خرج ماريو بالوتيللي المهاجم الأبرز في إيطاليا مستبدلا في مباراة أوروجواي؟ مدرب الأتزوري تشيزاري برانديللي يجيب.

إيطاليا كانت تحتاج إلى فوز على أوروجواي لتعبر دور الـ16 من كأس العالم 2014.

لعب برانديللي بثنائي هجوم، هو بالوتيللي وشيرو إيموبلي.. وفي الشوط الأول حصل سوبر ماريو على بطاقة صفراء.

مع بداية الشوط الثاني، خرج بالوتيللي مستبدلا ودخل في موقعه ماركو بارولو لاعب بارما، وإيطاليا خسرت اللقاء بهدف في النهاية.

وقال برانديللي: "لا تعلم متى سيكون بالوتيللي هادئا ومتى سيكون عصبيا!".

وتابع "تم استبداله لأني شعرت به متوترا وعصبيا، كنا نخاف من اللعب بـ10 لاعبين في الشوط الثاني".

المثير أن إيطاليا لعبت بالفعل أغلب الشوط الثاني بـ10 لاعبين بعد خروج كلاوديو ماركيزيو مطرودا ببطاقة حمراء مباشرة.