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احتراق 10 منازل وإصابة مجند بقرية العونة بأسيوط

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احتراق 10 منازل وإصابة مجند بقرية العونة بأسيوط احتراق 10 منازل وإصابة مجند بقرية العونة بأسيوط

جانب من الحريق

تلقى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد نشوب حريق بناحية العونة دائرة المركز،و تبين نشوب الحريق بمنزل المدعو محمود . ص . م 60سنة فلاح ، وامتدت النيران إلى عدد 9 منازل مجاورة وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

ونجم عن الحريق إصابة نجل أحد ملاك المنازل المدعو عمرو . م . ف سن 21مجند بالقوات المسلحة بحروق من الدرجة الأولي بالقدمين ، وتم نقله للمستشفي المركزي ،ونفوق بعض الطيور، واحتراق كمية من الغلال، والأجهزة الكهربائية ،والمفروشات، والأساسات المنزلية..جاري تقدير قيمة التلفيات بمعرفة المختصين
> .وخلال التحقيقات أكد المصاب وملاك المنازل..قرروا مضمون ما جاء بالفحص..ورجحوا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي بمنزل الأول..ولم يتهموا أو يشتبهوا فى أحد جنائياً بالتسبب فى ذلك، وأخطر الطب البيطري والمعمل الجنائي للانتقال واتخاذ اللازم، كما تم إخطار النيابة،وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

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