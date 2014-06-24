تنفيذ 13 قرار إزالة وإشغالات بالوادي الجديد‎

نفذت قوات من الشرطة والمرافق بمديرية امن الوادي الجديد 13 قرارًا لإزالة التعديات المخالفة والإشغالات بقرى ناصر الثورة

> صرح بذلك جميل أبوالعلا رئيس قرى ناصر الثورة التابعه لمركز الخارجة، وقال ان هذه الحالات تم إنذار أصحابها ،وأنها أن هناك لجنة مكونة من مجلس ،ومدينة الخارجة ،وإدارة حماية الملاك ،ومديرية الأمن ،أصدرت قراراها وقامت بتنفيذ القانون.