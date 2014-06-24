بالفيديو ..جورج إسحاق: يجب على السيسي إصدار قوانين تحارب الفساد على أرض الواقع



> قال جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان “أننا كنا نتمنى فى الدستور الجديد أن تكون المعاهدات الدولية تجوب على أي قوانين موجودة، ولكن هذا لم يتم، وتمت فقط في تونس، لذلك فأن دورنا معرفة الناس ما هي المعاهدت التي تمنع الفساد والشفافية لان هذه مسألة مهمة جدا في محاربة الفساد”.

وأضاف اسحاق خلال تصريحاته الخاصة لوكالة أنباء “ONA”، “أن القضايا المحورية التى تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه هي محاربة الفساد، ونحن نريد أن نرى هذا على أرض الواقع بتشريعات”، مضيفا “أن الدكتور احمد الصاوي أوضح خلال كلماته أن الفساد بنيوي، ومرتبط بالدولة”.

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