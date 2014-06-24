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حسين صبور: الرئيس بدأ بنفسه في مبادرة دعم الاقتصاد المصرى

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حسين صبور: الرئيس بدأ بنفسه في مبادرة دعم الاقتصاد المصرى حسين صبور: الرئيس بدأ بنفسه في مبادرة دعم الاقتصاد المصرى

قال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه لأول مرة يتحدث رئيس للجمهورية بصراحة أمام جميع المصريين بأن هناك عجز كبير فى الموزانة الحالية.

وأضاف «صبور» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة السابعة» على فضائية «سي بي سي اكسترا» أن الرئيس لم يكتفي بمجرد توضيح الصورة فقط، ولكن بدأ بنفسه بالتبرع بنفس راتبه ونص ثروته لصالح صندوق دعم الاقتصاد المصرى.

وأشار إلى أن التقشف وربط الحزام ليس الحل فقط، ولكن بحاجة الى زيادة الانتاج والعمل من خلال دعم رجال الأعمال والقادرين لهذه المبادرة لخدمة هذا الشعب.

وطالب «صبور» اتحاد الصناعات والغرف التجارية بتخصيص جزء من أرباحها لصالح صندوق دعم ، مؤكدا على ضرورة العمل مجتمعين وليس بصورة فردية من أجل دعم الاقتصاد.

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