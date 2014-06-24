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الجماعة الإسلامية بالإسماعيلية تطلق مبادرة لا للتفجير ولا للتكفير

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الجماعة الإسلامية بالإسماعيلية تطلق مبادرة لا للتفجير ولا للتكفير الجماعة الإسلامية بالإسماعيلية تطلق مبادرة لا للتفجير ولا للتكفير

 اطلقت الجماعة الاسلامية بالاسماعيلية، وحزبها البناء والتنمية مبادرة لوقف العنف بأسم لا لاتكفير ولا للتفجير، ولا للاعتقالات

وعقدت الجماعة مؤتمرا صحافيا بمدينة المستقبل شمال مدينة الاسماعيلية اليوم قبل قليل ،وشارك فيه قيادات الجماعه. حمدي حسن ،ومحمد الطاهر ،ومحمد عمر، وممثليها بمحافظتي السرقية والدقهلية

واكدت قيادات الجماعة بدء حملات ميدانية للتوعية والتحذير من خطر التكفير والتفجير والارجاءالقائم علي تبرير العنف ضد المتظاهرين حسب قولهم

وأكد المشاركون بالمؤتمر تاريخ الجماعة في مواجهة التكفير خلال العقود الماضية، وفي السجون مطالبين كافة الاطراف بالتفاعل مع دعوةالجماعة والوقف الفورى للعنف.

ووصف المشاركون بالمؤتمر ثورة 30يونيو بأنها انقلاب، وام يحددوا موقفهم من الانتخابات البرلمانية، وشددوا علي ان دعوتهم ليست موجهه ضد أحد ،وانهم مواقفهم ثابته ،وقاطع وطالبوا بوقف ما أسموه الاعتقالات العشوائية، والتي تولد العنف ه بشأن ان وطن للجميع ولا يجوز تكفير طرف او معارض،
> وأكد وا كذلك ان هناك تنسيقا مع الامن فيما يتعلق بالمؤتمرات، والفعاليات التي ستنظمها الجماعه،ويعد المؤتمر الظهور الاول للجماعة منذ ثورة 30يونيو ،وشارك فيه بعض النساء من عضوات حزب البناء والتنمية.

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