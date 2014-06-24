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قومي القبائل المصرية: تنازل الرئيس عن نصف ثروته وراتبه أخرس لسان المزايدين

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قومي القبائل المصرية: تنازل الرئيس عن نصف ثروته وراتبه أخرس لسان المزايدين قومي القبائل المصرية: تنازل الرئيس عن نصف ثروته وراتبه أخرس لسان المزايدين

الرئيس عبدالفتاح

قال المستشار محمد سليم البرلمانى السابق ونائب رئيس المجلس القومى لشئون القبائل المصرية، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنازل عن نصف ثروته وراتبه لمصر هو دليل على وطنيته التى لا تحتاج إلى مزايدة من أحد عليها وأخرس لسان الحاقدين والكارهين للوطن، وقدم نموذج جديد للرئيس الوطنى المؤمن بوطنه ويشعر بشعبه، وهذا دليل على أننا مقبلين على عدالة إجتماعية لم تشهدها من قبل، رسالة للوطنين الشرفاء بأن يقفوا بجانب وطنهم.

ودعا نائب رئيس مجلس القبائل المصرية ، فى بيان رسمى له اليوم ، رجال الأعمال فى الداخل والخارج أن يقفوا بجوار مصر فى محنتها ، حيث أن الموقف الشجاع من الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي يجب علينا أن نتخذة قدوة لنا جميعًا.

وأشاد البرلمان السابق بقرار الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد وعدد من المصريين الذين لبوا نداء الوطن وفهموا وإستجابوا سريعًا لدعوة الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي.

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