جيسيكا ألبا تنافس نجمات تركيا في حفل "الفراشة الذهبية"

حضرت نجمة هوليوود الأنيقة جيسيكا ألبا Jessica Alba حفل توزيع جوائز "الفراشة الذهبية" في تركيا مؤخراً، وقد نافست بإطلالتها الساحرة على السجادة الحمراء النجمات التركيات الحاضرات في هذا الحفل، حيث اختارت فستاناً ذهبياً ناعماً نسقته بطريقة جميلة مع حقيبة سهرة صغيرة وأقراط ذهبية لافتة.

كان اللون الذهبي عنوان هذا الحفل، فقد زين أيضاً إطلالة الممثلة التركية الشهيرة نبهات جهري التي أدت دور السلطانة الأم في مسلسل "حريم السلطان"، إذ ارتدت بدلة حريرية ناعمة مع عقد جميل، أما الفائزة بجائزة أفضل ممثلة فهي بطلة مسلسل "المد والجزر" سيريناي ساريكايا، وقد اختارت فستاناً أسوداً تميزه قصات غريبة على الصدر.

هل تفوقت النجمة جيسيكا ألبا بإطلالتها على النجمات التركيات في الحفل برأيك؟