النجمات يعدن إلى الجذور ويتألقن بأجمل العباءات

مهما تنوّعت وتطوّرت صيحات الموضة وامتلأت منصات عروض الأزياء بالفساتين والتصميمات المبتكرة، يبقى للألبسة التقليدية التي ترتبط بحضارتنا الشرقية وبجذورنا الأصيلة نكهة خاصّة، وإن كنّا لا نجد الأوقات الملائمة لارتدائها، خصوصاً بعد أن أصبح للموضة اليوم نمطاً مختلفاً، نستطيع أن نصفه بالأكثر بساطة. لكننا وسط ذلك، ننتظر في كلّ عام قدوم شهر رمضان المبارك، وأجوائه، التي تعيدنا إلى الحضارة الشرقية بكلّ معانيها الأصيلة، فنستغلّ الفرصة لنرتدي الملابس، خصوصاً العباءات والقفاطين التقليدية. وهذا الأمر يشمل النجمات أيضاً، اللواتي يُغيّرن أساليبهن في الموضة، ويخترن التصميمات الشرقية، ويظهرن غاية في الأناقة والرقي. ويبتكر مصممو الأزياء أجمل العباءات لهنّ أو الفساتين المستوحاة من قصّة وقماش العباءة التقليدية بزركشات ورسومات شرقية، وخيوط ذهبية أو فضية، شكّلت أجمل النقشات، على الحرير أو الساتان أو التفتا الفاخر.

ومن النجمات اللواتي تألقن بالعباءة أو القفطان: أحلام، ديانا حداد، أصالة، يارا، هيفاء وهبي، نوال الزغبي ونوال الكويتية ونجوى كرم التي ارتدت فستاناً مستوحى من قصة العباءة، وغيرهن كثيرات...

ومن الجميل أن نرى هؤلاء النجمات بإطلالات مغايرة للإطلالات الاعتيادية، خصوصاً حين يكون الخيار هو الحضارة الشرقية والجذور العربية الأصيلة.

وقد اخترنا اليوم صوراً لبعض النجمات في العباءات والقفاطين، فألقي نظرة عليها، وأخبرينا رأيك فيها، وإن كنت تفضّلين أولئك النجمات بأزياءٍ عصرية أم بأخرى تقليديّة؟

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