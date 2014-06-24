اكسسوارات بلمسات شرقية لأناقتك في رمضان

يجب على النساء إيلاء مظهرهن وأناقتهن اهتماماً كبيراً على مدار العام، وفي شهر رمضان الفضيل كذلك. لكنّ عليهنّ الانتباه إلى عدم المبالغة في اللباس والأسلوب خلال هذا الشهر، كونه شهر الإيمان والقداسة، والاتجاه نحو اختيار الملابس المحتشمة والأنيقة، مثل العباءات والقفاطين. وبإمكانهنّ تزيين ملابسهنّ باكسسوارات مميّزة، مستوحاة من حضارتنا الشرقية الغنية، حتى يتمتّعن بالأناقة والحشمة والرزانة.

وقد قدّم لنا مصممو الاكسسوار في هذا الموسم العديد من الخيارات الرائعة والمميّزة كي ننتقي منها ما يُناسبنا إن كان من الأحذية، أو الحقائب، أو المجوهرات، التي استوحيت جميعها من الحضارة الشرقية الغنية بأجمل الرسومات والزخرفات التي نراها في الفنّ المعماري، لا سيّما على الجدران، أو الزجاج الملوّن.

كذلك، استوحى مصممو المجوهرات أفكارهم من مجوهرات البدو المميّزة بألوانها وتصميماتها المبدِعة، وحتى من الأقمشة، مثل: البروكار، والجاكار، والداماسكو الفاخرة التي كانت تشتهر بها منطقة البحر المتوسط.

وقد رأينا هذه الاكسسوارت لدى كلٍّ من Christian Louboutin، Oscar de la Renta، Etro، Marc Jacobs، Cruciani C وغيرهم، حيث امتازت جميعها بجمال التصميم وفخامته.

اختاري أحد هذه الاكسسوارت الرائعة التي انتقيناها لك، والتي تُلائم عباءتك أو القفطان المميّز الذي ستختارينه في رمضان، واحصلي على إطلالة رائعة مستوحاة من حضارتنا العربية، وكوني أميرة شرقية.

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