لورا سميت تتألق بملابس من مجموعة Tommy Hilfiger

شوهدت الممثلة الفرنسية لورا سميت الحائزة على الجوائز العالمية التي اشتهرت بدورها في Le Demoiselle D’Honneur والدراما الشخصية Yves Saint Laurent، مرتدية قميصاً أنيقاً من مجموعة Tommy Hilfiger، وقد نسقت لورا هذا القميص المصنوع من الجلد ذو اللون الأخضر مع حواف باللون البرتقالي بطريقة مميزة وعصرية واختارت معه بنطال من الجلد الأسود أيضاً. تتوفر هذه البلوزة الجميلة وغيرها من الموديلات المماثلة لدى مجموعة مختارة من محلات "تومي هيلفيغر" Tommy Hilfiger حول العالم وعبر الرابط tommy.com.

مارأيك بإطلالة لورا سميت، هل نالت اعجابك؟