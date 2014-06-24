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لورا سميت تتألق بملابس من مجموعة Tommy Hilfiger

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لورا سميت تتألق بملابس من مجموعة Tommy Hilfiger لورا سميت تتألق بملابس من مجموعة Tommy Hilfiger

الثلاثاء 24-06-2014 17:34

شوهدت الممثلة الفرنسية لورا سميت الحائزة على الجوائز العالمية التي اشتهرت بدورها في Le Demoiselle D’Honneur والدراما الشخصية Yves Saint Laurent، مرتدية قميصاً أنيقاً من مجموعة Tommy Hilfiger، وقد نسقت لورا هذا القميص المصنوع من الجلد ذو اللون الأخضر مع حواف باللون البرتقالي بطريقة مميزة وعصرية واختارت معه بنطال من الجلد الأسود أيضاً. تتوفر هذه البلوزة الجميلة وغيرها من الموديلات المماثلة لدى مجموعة مختارة من محلات "تومي هيلفيغر" Tommy Hilfiger حول العالم وعبر الرابط tommy.com.
مارأيك بإطلالة لورا سميت، هل نالت اعجابك؟

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سيدتي