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أحمد صقر يواصل اليوم تصوير "الحكر" في الحى الشعبي بمدينة الإنتاج

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أحمد صقر يواصل اليوم تصوير "الحكر" في الحى الشعبي بمدينة الإنتاج أحمد صقر يواصل اليوم تصوير "الحكر" في الحى الشعبي بمدينة الإنتاج

كتب : هند سعد الدين منذ 33 دقيقة

اتفق المخرج أحمد صقر مع كل أبطال مسلسله "الحكر" وكذلك كل فريق عمل المسلسل بألا يتوقفوا عن التصوير ولو ليوم واحد، حتى يصوروا عدد ساعات أكثر من ساعات المسلسل، في محاولة منهم للحاق بالعرض في رمضان 2013، وبالفعل وافق كل فريق العمل حيث يواصلون التصوير اليوم بالحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

مسلسل "الحكر" إنتاج مشترك بين قطاع الإنتاج بمدينة الإنتاج الإعلامى وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات وبطولة فتحي عبدالوهاب، هنا شيحة، فتوح أحمد، كريم محمود عبدالعزيز، وتأليف طارق بركات.

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