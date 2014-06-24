هاريسون فورد يخرج من المستشفى على كرسيّ متحرك

خرج النجم العالمي Harrison Ford من المستشفى الذي كان يمكث فيه في لندن، على كرسيٍّ متحرّك، وقدمه مربوطة.

ورصدت عدسات كاميرات الباباراتزي صوراً للنجم، أثناء مغادرته المستشفى، لتكون المرة الأولى التي يظهر فيها Harrison، وهو من النجوم الذين يملكون طائرات خاصة، بعد الحادث الذي تعرّض له في موقع تصوير فيلم "Star Wars" في ستوديوهات "Pinewood" في مقاطعة "باكنغهام شاير"، شمال إنجلترا.

وكان Harrison، البالغ من العمر 71 عاماً، قد سقط على الباب الهيدروليكي للمركبة الفضائية "Millennium Falcon"، حيث تمّ انتشاله من تحت الباب .

ومن المتوقّع أن يسافر النجم من لندن إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إعادة التأهيل .

يشار إلى أن الحادث الذي أدّي إلى إصابة Harrison Ford، وقع في إستديوهات Pinewood.

يُذكر أنّ Malcom Ford ابن النجم Harrison Ford كان حاضراً إلى جانب والده أثناء مغادرته المستشفى.

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