هيفاء وهبي ممنوعة من التلفزيون المصري!

علمت "سيدتي نت" من مصادر داخل ماسبيرو أن صنّاع مسلسل "كلام على ورق" للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حاولوا أن يعرضوه على شاشة التلفزيون المصري، إلا أن قيادات به رفضت تماماً، وذلك من أجل عدم إثارة المشاكل مع الحكومة المصرية التابع لها التلفزيون خاصة بعدما تمّت الإطاحة نهائياً بفيلم "حلاوة روح" لهيفاء والذي أثار بلبلة وضجة كبيرتين وصلتا إلى المحاكم بسبب قرار رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب بوقفه، لما يتضمنه من مشاهد خارجة.

مسلسل "كلام على ورق" يشارك في بطولته بجوار هيفاء وهبي كل من الفنانين نجلاء بدر وأحمد زاهر وماجد المصري وإخراج محمد سامي.