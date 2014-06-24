جينيفر لوبيز تحسد أنجلينا جولي علناً

يبدو أنّ انفصال النجمة Jennifer Lopez عن حبيبها Casper Smart، إثر خيانته لها، قد جعل النجمة تحنّ إلى حياتها وعائلتها القديمة مع زوجها السابق النجم Marc Anthony.

وفي حديث أجري معها مؤخّراً، اعترفت Jennifer بأنّ أسعد فترات حياتها هي تلك التي كانت فيها عائلتها كبيرة، وكانت حياتها شبيهة بحياة النجمة العالمية Angelina Jolie.

وأشارت Jennifer إلى أنّها فترة زواجها من النجم Marc كان لديها 6 أطفال: ابنتان وابن من زوجها من علاقة سابقة، وطفل رابع تبنّاه، قبل أن يُرزقا سوياً بتوأمين، ليُصبح المجموع 6 أطفال، مثل عدد الأطفال الذي تحظى به Angelina اليوم مع خطيبها النجم Brad Pitt.

واستطردت Jennifer بالحديث عن الشوق الذي تشعر به إلى تلك الأيام التي كانت عائلتها فيها كبيرة، مؤكّدة أنها كانت تحبّ حياتها كثيراً في تلك الفترة.

وفي حديث سابق للنجمة، اعترفت بأنّها تحرص على تعليم أولادها حبّ الخير، بعيداً عن حياة البذخ، لأنّها لا تُريد أن تُفسد حياة الثراء والغنى الأولاد؛ فهي نشأت في بيئة مختلفة، وظلت إلى سنّ الـ16 لا تملك فراشها الخاصّ، بينما أطفالها الآن يقيمون في غرف كبيرة فارهة، وهو ما يعطيها الشعور بالخشية.

يُذكر أنّ هذا الحديث جاء بعد أن أصدر قاضي محكمة لوس أنجلوس العليا، وبعد 3 أعوام، قرار الطلاق لصالح النجمة العالميّة Jennifer Lopez والممثل الأمريكي Marc Anthony.

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