كيم كردشيان تنشر صورة لشمعة ابنتها الأولى

لم تكد تمرّ ساعات على انتقاد زوجها النجم Kanye West لتطبيق "إنستغرام" وآلية تَشارك الصور، حتى نشرت نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian صوراً جديدة على صفحتها خاصّة بمهرجان عيد ميلاد ابنتها North West.

وتظهر إحدى الصورKim وهي تحمل ابنتها، وإلى جانبها زوجها، لحظة الالتفاف حول قالب الحلوى الشبيه بقوس قزح، وكأنها تقول لابنتها تمنّي أمنية.

وقد أرفقت النجمة الصورة بتعليق كتبت فيه: "العيد الأوّل لابنتنا".

كما نشرت Kim صورة أخرى تظهر فستان الـ"fringe" الذي ارتدته North مع حذاء الغلادييتور الذي لم تظهر الصورة أنها ارتدته، إضافة إلى اكسسوار الرأس المزيّن بالورود.

يُذكر أنّ Kim Kardashian و Kanye West قد أطلقا على حفل أو مهرجان عيد ميلاد ابنتهما الأول، الذي أقيم في 21 حزيران، اسم Kidchella ، تيمّناً بالمهرجان الشهير Coachella، الذي يقام سنويّاً في مدينة Indio بكاليفورنيا.

نورث ويست هديّة كانيي في عيد الأب

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