أخبار عاجلة

مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

كيم كردشيان تنشر صورة لشمعة ابنتها الأولى

Google+ Print

الثلاثاء 24-06-2014 15:30

لم تكد تمرّ ساعات على انتقاد زوجها النجم Kanye West لتطبيق "إنستغرام" وآلية تَشارك الصور، حتى نشرت نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian صوراً جديدة على صفحتها خاصّة بمهرجان عيد ميلاد ابنتها North West.

وتظهر إحدى الصورKim وهي تحمل ابنتها، وإلى جانبها زوجها، لحظة الالتفاف حول قالب الحلوى الشبيه بقوس قزح، وكأنها تقول لابنتها تمنّي أمنية.

وقد أرفقت النجمة الصورة بتعليق كتبت فيه: "العيد الأوّل لابنتنا".

كما نشرت Kim صورة أخرى تظهر فستان الـ"fringe" الذي ارتدته North مع حذاء الغلادييتور الذي لم تظهر الصورة أنها ارتدته، إضافة إلى اكسسوار الرأس المزيّن بالورود.

يُذكر أنّ Kim Kardashian و Kanye West قد أطلقا على حفل أو مهرجان عيد ميلاد ابنتهما الأول، الذي أقيم في 21 حزيران، اسم Kidchella ، تيمّناً بالمهرجان الشهير Coachella، الذي يقام سنويّاً في مدينة Indio بكاليفورنيا.

 

نورث ويست هديّة كانيي في عيد الأب

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي