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رزان مغربى تستعد لطرح كليب أغنية "Breaking me down"

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رزان مغربى تستعد لطرح كليب أغنية "Breaking me down" رزان مغربى تستعد لطرح كليب أغنية "Breaking me down"

كتب : محمد عبد الجليل منذ 26 دقيقة

انتهت رزان مغربي من تصوير كليب أغنيتها الجديدة "Breaking me down" وهي دويتو مع الفنان الشاب عمرو المليجي.

الأغنية باللغة الأجنبية من نوع "Dub Step" وهي أول أغنية من أصل عربي، ومن المقرر صدور الكليب نهاية الشهر الجاري.

الأغنية كتابة وتلحين عمرو المليجي وتوزيع شريف الوسيمي.

وقالت رزا في تصريح لـ"الوطن" أنه تم تصوير الكليب في لمدة ليومين متواصلين مع المخرج الشاب كريم محمد، حيث قدم فكرة تعتمد على الاستعراض والرقص الذي يعكس حالة الحب االتي لا تخلو من المشاكل في بعض الأوقات"

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