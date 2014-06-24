هل سيطيح المونديال بالمسلسلات الرمضانية؟

جاء مونديال كأس العالم بالبرازيل، ليغيّر خريطة المشاهدة برمضان هذا العام، وتكون الكرة بديلاً عن المسلسل في شهر الصيام، كما أنه قد يؤثّر على نسب الإعلانات وتسويق الأعمال. "سيدتي" تفتح مع النجوم ملف تهديد كأس العالم لموسم الدراما الرمضاني في العالم العربي، وكيف حلّل النقّاد هذه المواجهة، وطرحت الأسئلة التالية: هل سيظلّ النجوم على عادتهم الرمضانية بمتابعة الدراما خاصة إن كان لديهم مسلسلات برمضان؟ أم سيشاهدون مونديال كرة القدم ويؤجّلون الدراما لما بعد الشهر الفضيل؟ أم سيوازنون بين متابعة المسلسلات والمباريات؟

آراء النجوم

أشار الفنان عبدالله السدحان إلى أنه سيتفرّغ هذا العام في الشهر الفضيل للعبادة، موضحاً أنه بشكل عام لا يتابع الدراما في شهر رمضان الذي يخصّصه للتقرّب من الله والصلاة وقراءة القرآن، وإن كان سيتابع عدداً من مباريات كأس العالم، لافتاً إلى أنه لن يقدّم أي عمل فني خلال رمضان، وسيبدأ تصوير مسلسله الجديد «السربيل» بعد عيد الفطر المبارك.

أوضحت الفنانة والإعلامية رزان مغربي أنها تحاول تقسيم شهر رمضان بين الأجواء الروحانية والعائلية، ومتابعة بعض الأعمال الدرامية، ومونديال كرة القدم، وأضافت: «سأشجّع المنتخب الإنجليزي والإيطالي أيضاً، فأنا أعشق الكرة الإيطالية».

ذكر الفنان ماجد المصري أنه سيقسم أوقاته في شهر رمضان المبارك ما بين الزيارات العائلية والأصدقاء، ومشاهدة بعض مباريات كأس العالم، ومتابعة عدد من الأعمال الدرامية.

قال الفنان حسن عسيري: «سأتابع الصوم والعبادة وختم القرآن الكريم مرّتين كعادتي في كل رمضان إن شاء الله، وسأكون بجانب والدتي وشقيقاتي في مكة. أما متابعة الدراما وكأس العالم فليست واردة خلال الشهر الفضيل، فقط سأتابع مسلسلي «كلام الناس 3» على التلفزيون السعودي».

ذكر الفنان ابراهيم الزدجالي أنه يحاول ترتيب أوقاته في الشهر الفضيل بين العائلة، ومتابعة أهم المباريات في كأس العالم لتشجيع منتخب البرازيل، وبالطبع بعض المسلسلات الخليجية والعربية الهامّة بالنسبة له.

قالت الفنانة أناهيد فياض: «سأقضي رمضان في العمل بين سوريا والأردن لاستكمال مشاهدي في الجزء السابع من «باب الحارة»، وتصوير دوري في فيلم سينمائي فلسطيني، ولست من هواة كرة القدم، وسأحاول متابعة عمل أو اثنين دراميين حين يسمح وقتي بذلك خلال الشهر الكريم».

أشار الفنان باسم ياخور إلى أنه لن يستطيع متابعة الدراما بشكل كبير كعادته الرمضانية في كل عام لانشغاله بتصوير بعض المشاهد من مسلسله «المرافعة»، مبيّناً أنه سيحاول متابعة بعض مباريات المونديال إذا سمح وقته بذلك.

شدّد الفنان محمد كريم على أنه ربما تأخذ متابعة المونديال الكروي وقتاً كبيراً منه في رمضان، حيث يشجّع منتخب إسبانيا، وسيكون ذلك على حساب مشاهدة الأعمال الدرامية على عكس ما اعتاد عليه في الشهر المبارك.

أكّد الفنان فايز المالكي أنه سيخصّص الجزء الأكبر من الشهر الفضيل للتفرّغ للصوم والصلاة وقراءة القرآن، مبيناً أنه سوف يتابع مسلسله الرمضاني «خميس بن جمعة»، وبعض مباريات المونديال لفريقه المفضّل البرازيل.

أشارت الفنانة عبير أحمد إلى أنها تتابع العديد من المسلسلات الرمضانية الخليجية والمصرية، وأنها تكتفي بمتابعة منتخب إيطاليا والجزائر في المونديال.

شدّد الفنان ميلاد يوسف على أنه معتاد على أن يجعل الجزء الأكبر لمتابعة الأعمال الدرامية، ولكن هذا العام سيقسم الوقت بين الدراما وكأس العالم، حيث أنه من عشاق «السامبا» البرازيلي والمنتخب الإيطالي.

قالت الفنانة مريم حسين: «سوف أقضي أيام وليالي الشهر الفضيل بمكة المكرمة، حيث سأقوم بأداء العمرة وأعتكف. لذلك اعتذرت رمضان هذا العام عن تقديم برنامجي «كل يوم مريوم»، ولن أتابع مسلسلات ولا كأس العالم».

قالت الفنانة تولين البكري: «أنا من عشاق متابعة المونديال الكروي كل أربع سنوات، وأشجّع منتخب ألمانيا، وأحاول متابعة بعض الأعمال الدرامية في رمضان، كما سأتابع باقي المسلسلات بعد انقضاء الشهر المبارك».

ذكر المطرب راشد الفارس أن رمضان بالنسبة له يمثّل الأجواء العائلية والدينية الخاصة، لافتاً إلى أن متابعته للدراما قليلة جداً وإن كان سيشاهد مباريات منتخب إسبانيا في مونديال كرة القدم.

أوضحت المذيعة والإعلامية حليمة بولند أنها ستنشغل خلال الشهر الفضيل ببرنامجها الذي تقدّمه على قناة «المحور» المصرية، لافتة إلى أنها ستحاول مشاهدة بعض المسلسلات ومباريات المونديال لاسيما لمنتخبها المفضّل إيطاليا متى سمح وقتها بذلك.

أشار الفنان مصطفى شعبان إلى أنه يحرص على متابعة بعض المسلسلات ومباريات المونديال، وخاصة مباريات الأرجنتين، وذلك رغم انشغاله باستكمال تصوير مسلسله «دكتور نساء».

قالت الفنانة هيفاء حسين: «أهتمّ بمتابعة مونديال البرازيل، وأشجّع منتخب إسبانيا، وإذا سمح الوقت سأحاول مشاهدة بعض المسلسلات التي أتوقّع نجاحها، وبشكل عام رمضان وقته ضيّق ولا يسمح بمتابعة التلفزيون كثيراً، حيث أنني أنشغل طوال الشهر الفضيل بالعبادة وقراءة القرآن الكريم».

أشارت الفنانة الشابة شيلاء سبت إلى أنها ستحاول تنظيم أوقاتها في رمضان بين متابعة بعض الأعمال الدرامية الخليجية والعربية، وبين مشاهدة مباريات كأس العالم وخاصة للفريق الذي تشجّعه إسبانيا.

أوضح المطرب نايف البدر أنه يقضي أغلب أوقات رمضان مع عائلته بالمدينة المنورة في أجواء إيمانية وعائلية، مشدداً على أنه تقريباً لا يتابع الدراما بشكل منتظم في رمضان، ولكنه أكّد في الوقت ذاته أنه سيحرص على مشاهدة المباريات هذا العام.

أشار اللاعب الدولي حسام غالي إلى أنه سيتابع مونديال البرازيل، ويشجع منتخب الجزائر وإنجلترا، كما أنه سيتابع عدداً من المسلسلات المميّزة في شهر رمضان ولاسيما الكوميدية.

شدد الفنان والمذيع ه شام الهويش أنه سيتابع كأس العا لم بصورة أكبر من الدراما، بجانب انشغاله بتقديم برنامج على التلفزيون السعودي طوال الشهر الفضيل، وتابع: «أعشق فريق الأرجنتين، خاصة أنني قدمت برنامج «ذا فكتوريس» على قناة دبي مع صديقي النجم العالمي والأرجنتيني الشهير دييجو أرماندو مارادونا، كما أشجع الفريق الإيطالي، حيث أعشق الفن الإيطالي».

ذكر الفنان محمد رياض أنه سيغيب هذا العام عن الدراما الرمضانية لتأجيل مسلسله لظروف إنتاجية، مبيناً أنه سيتابع الأعمال الدرامية التي ستجذبه إليها من بداية الشهر الفضيل، بجانب بعض مباريات المونديال.

ماذا يقول النقاد عن تأثير المونديال على نسبة المشاهدة؟

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