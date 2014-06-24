بالفيديو: شاهدوا سلمى رشيد وهي تلعب كرة القدم في غرفتها

استطاعت الشابة سلمى رشيد، منذ الإطلالة الأولى لها في برنامج "أراب أيدول" أن تلفت الأنظار إليها. وبرغم عدم وصولها إلى النهائيات، إلا أنّ الحضور والكاريزما اللذين تتمتع بهما كانا داعمين لها بقوة. فبعد خروجها من البرنامج، استطاعت أن تبدأ مسيرتها الفنية بدعم كبير من أهلها وجمهورها في المغرب والعالم العربي. وجاءت مشاركتها في مهرجان "موازين"، إلى جانب الفنان وائل جسار، خطوة أرادتها إدارة المهرجان لدعم فئة الأصوات الشابة. واستطاعت سلمى رشيد، بحضورها وصوتها، أن تقول إنها على قدر المسؤوليّة، خصوصاً بعدما غنت جديدها، أغنية "إحساس"، من إنتاج شركة "ركوردز" لصاحبها الشاعر والملحن محمد الرفاعي، بعدما تبناها فنياً.

إثر مشاركتها في "موازين"، شاركت سلمى الفنان راغب علامة في حفلٍ في الأردن. وكان راغب قد أبدى إعجابه بها فنياً، أثناء مشاركتها في "أراب أيدول". سلمى رشيد الفنانة أعربت لـ"سيدتي نت"، بعد مشاركتها في حفل مهرجان "موازين"، عن سعادتها الكبيرة، وعن ثقتها بجمهورها الداعم الأساسي لها.

أما عن ميولها الرياضية، وهي المتتبّعة للرياضة والمونديال، فقالت سلمى، أثناء قيام "سيدتي نت" بتصويرها لقطات رياضية خاصّة في جناحها الخاصّ في فندق "تور حسان" في المغرب، إنها كانت تتمنّى لو كان فريق المغرب مشاركاً في المونديال، لأنها تدعمه بقوة. ولكن بما أنّ فريق الجزائر هو الفريق العربي الوحيد المشارك فهي تدعمه. وقد أخذت سلمى الكرة من "سيدتي نت"، وقدّمت عرضاً خاصاً، محاوِلة قدر الإمكان التفنن في اللعب، وهي تضحك عالياً. وبعد عدّة محاولات، استطاعت أن تلعب على طريقتها بطرافة وعفوية واضحتين من خلال اللقطات التي التقطتها لها "سيدتي نت". بعدها، وقّعت على الكرة بخط يدها، معربة عن دعمها فريق الجزائر وشاكرة "سيدتي نت" على مواكبتها فنياً.

سلمى تلتقي وائل قبل الحفل

قبل بدء حفلها في مهرجان "موازين"، إلى جانب الفنان وائل جسار ، كانت سلمى، التي ترافقها والدتها وشقيقتها، قد التقت وائل في مطعم الفندق قبل الغداء، حيث وصفها وائل قائلاً لـ"سيدتي نت"، التي التقطت لهما صوراً مشتركة: "سلمى تتمتع بصوت جميل وأخلاق عالية. وهذا الأهمّ، لأنّ الفنانة الحقيقية هي التي تتمتع بصوت وأخلاق في آن واحد"، مضيفاً: "أنا سعيد بمشاركتها لي في الحفل". ثمّ ودعها متوجّهاً إلى أحد مطاعم الفندق.

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