بالصور: جيسيكا ألبا تستمتع في اسطنبول

زارت النجمة Jessica Alba لبضعة أيّام تركيا، وتحديداً اسطنبول، للمشاركة في حفل توزيع جوائز Golden Butterfly، الذي أقيم نهار الأحد، حيث تمّ تكريمها.

Jessica التي تألقت خلال الحفل بفستان باللون الذهبي من Romona Keveza، استغلّت وجودها في العاصمة التركية للاستمتاع بوقتها والتعرّف إلى جمال المدينة التاريخية.

وفي هذا السياق، نشرت Jessica، البالغة من العمر 33 عاماً، على صفحتها الخاصّة على إنستغرام، مجموعة من الصور التي التقطتها هناك مع مدير أعمالها Michael Rotenberg ، ومزيّن الشعر Davy Newkirk، وخبيرة التجميل Lauren Anderson الخاصَّين بها، اللذين كانا معها في الرحلة.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"