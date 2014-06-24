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رفض دعوى الغرياني لرفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر

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رفض دعوى الغرياني لرفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر رفض دعوى الغرياني لرفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر

حسام الغرياني

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى التي أقامها محمد حسام الدين الغرياني، رئيس محكمة النقض سابقا، والتي طالب فيها برفع اسمه من قوائم المنع من السفر، وذلك لانتفاء القرار.

واختصم الغرياني في دعواه التي حملت رقم 22934 لسنة 68 قضائية، كلاً من وزير العدل، ووزير الداخلية، والنائب العام ومدير مصلحة وثائق السفر والهجرة بصفتهم، طعناً على قرار إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لخارج .

ووصف الغرياني في صحيفة دعواه، التي أقامها أمس، بمجلس الدولة، القرار المطعون فيه بأنه “إساءة إلى المدعي، والمساس بمكانته والنيل منه بأمور لا سند لها من واقع، فضلا عن انتقاء مبررات المنع”، وأوضح في دعواه أسباب الطعن التي تتضمن أن “القرار مخالف للأسس الدستورية والقانونية التي ارتقت بالحرية في التنقل والسفر في مدارج المشروعية، ورفعها إلى مصاف الحريات والحقوق الدستورية التي لا يجوز المساس بها”، كما تضمنت الدعوى

أيضا “الانحراف في استعمال السلطة”.

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