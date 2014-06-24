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الأهلي يعترض على أسمين يحكمان له في الدورة الرباعية

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الأهلي يعترض على أسمين يحكمان له في الدورة الرباعية الأهلي يعترض على أسمين يحكمان له في الدورة الرباعية

أرسل النادي الأهلي خطابا رسميا لاتحاد الكرة المصري يخطره فيها برفضه تعيين محمود عاشور وإبراهيم نور الدين لأي مواجهة له بالدورة الرباعية.

وكان اتحاد الكرة قد قرر إسناد الدورة الرباعية لحكام مصريين، في ظل انشغال الحكام الأجانب بكأس العالم، والآخر يقضي فترة راحته قبل انطلاق الموسم في أوروبا.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي رفض عاشور ونور الدين رفضا تاما بإسناد أي مباراة للأحمر في الدورة الرباعية.

وفي سياق أخر، قرر الأهلي منع لاعبيه من التحدث لوسائل الإعلام حتى موعد مواجهة الزمالك يوم السبت المقبل في الدورة الرباعية.

ومن يخالف ذلك سيتعرض لعقوبة مالية كبيرة.

ويتنافس الأهلي مع الزمالك وسموحة وبتروجيت على لقب الدوري الموسم الجاري.

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