النيجيري كلاتشي يصل القاهرة الجمعة للتعاقد مع الإسماعيلي

بات من المنتظر أن يصل النيجيري كلاتشي إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل من أجل إتمام التعاقد مع الإسماعيلي بداية من الموسم المقبل.

وكان البرازيلي ريكاردو المدير الفني للإسماعيلي قد التعاقد مع النيجيري كلاتشي لتدعيم خط الهجوم في الموسم القادم.

ومازال المقابل المادي للتعاقد مع اللاعب لم يحسم حتى الآن حيث حدد مسؤولي الإسماعيلي حصول اللاعب على 80 ألف دولار فى الموسم في حين أن اللاعب يطلب 150 ألف دولار ويحاول الطرفين الاتفاق على رقم للتعاقد الذي سيستمر لموسمين.

وكان النيجيرى كلاتشى قد أخر حضوره لحين التعرف على وجهة البرازيلي ريكاردو في الموسم القادم قبل أن يتأكد من بقائه للموسم المقبل.