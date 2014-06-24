رسميا - النصر في الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه

تأهل فريق النصر القاهري للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه بعدما تعادل مع كهرباء الإسماعيلية 1-1 في آخر جولات دوري الدرجة الأولى.

ورفع النصر رصيده إلى تسع نقاط بفارق نقطة واحدة عن منتخب السويس الذي تغلب على السكة الحديد 4-0.

بينما جاء المريخ في المركز الثالث برصيد سبع نقاط بعد الخسارة من الشرقية للدخان 3-2.

وصعد النصر للدوري بعد محاولات دامت ست سنوات فشل خلالها كل مرة في الأمتار الأخيرة.

وكانت نقطة التحول في المجموعة في الجولة الأخيرة عندما حول النصر تأخره أمام السويس بعشرة لاعبين إلى فوز 2-1 في الدقائق الأخيرة.