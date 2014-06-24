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ميامي تستضيف مباراة بين أساطير ريال مدريد وبرشلونة

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ميامي تستضيف مباراة بين أساطير ريال مدريد وبرشلونة ميامي تستضيف مباراة بين أساطير ريال مدريد وبرشلونة

مدريد،(إفي): أعلن عمدة مدينة ميامي الأمريكية توماس ريجالادو، اليوم الثلاثاء أن مدينته ستستضيف مباراة بين أساطير فريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين الخريف المقبل.

وقال ريجالادو خلال منتدى الأمريكتين بمقر وكالة (إفي) الإسبانية بالعاصمة مدريد، إنه تحدث مع ممثلى النادي الملكي خلال حفل التوأمة الذي عقد أمس الاثنين بين مدينة مدريد الإسبانية وميامي الأمريكية، حول اهتمام الريال بالاستثمار في المدينة الأمريكية.

كما أوضح أن المباراة التي ستجمع بين ريال مدريد وبرشلونة ستقام الخريف المقبل في ميامي.

ووصف ريجالادو نبأ إقامة المباراة في ميامي بالخبر الرائع وقال إن "ريال مدريد هو مثل ديزني" يساهم في التسويق بشكل كبير، على حد تعبيره.

بالإضافة إلى ذلك، يبحث ريال مدريد عن مبنى بالمدينة الامريكية ليحوله إلى متجر او متحف رسمي مختص بأغراض النادي الإسباني.

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