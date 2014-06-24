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سوسيداد يمدد عقد فيلا بالاتفاق مع أرسنال

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سوسيداد يمدد عقد فيلا بالاتفاق مع أرسنال سوسيداد يمدد عقد فيلا بالاتفاق مع أرسنال

سان سباستيان (إفي): أعلن نادي ريال سوسييداد الإسباني اليوم تمديد تعاقد مهاجمه كارلوس فيلا حتى 2018 وذلك بعد التوصل لاتفاق مع أرسنال الإنجليزي واللاعب.

وكان للنادي الإنجليزي حق استرداد اللاعب في فترة تنتهي مطلع يوليو المقبل، فيما كان تعاقده السابق مع النادي الإسباني ينتهي في 2016.

وبهذا يحصل النادي على كامل حقوق اللاعب، مقابل 11 مليون يورو يدفعها سوسييداد إلى أرسنال، وفقا لما أفادت به لـ(إفي) مصادر مطلعة.

وأشارت المصادر إلى أن النادي سيدفع خمسة ملايين يورو أخرى لأرسنال حال مشاركته في البطولات الأوروبية وفي حالة انتقال اللاعب من النادي الإسباني.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في تعاقد فيلا 30 مليون يورو.

وانتقل اللاعب إلى ريال سوسييداد صيف 2011 ولعب منذ ذلك الحين 126 مباراة رسمية، سجل فيها 47 هدفا وصنع 28 هدفا.

وأعرب اللاعب عن ارتياحه إزاء هذا الاتفاق، حيث إنه لم يكن ينوي العودة إلى أرسنال.

وقال، في تصريحات عبر موقع النادي، "دائما ما قلت إن هذا بيتي وأنا أشعر بحالة جيدة في سان سباستيان، كما لم أكن في أي مكان آخر، وهذا ما نقلته للرئيس عندما سألوني عن نواياي".

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