تقاير: زيدان يقترب من تدريب رديف ريال مدريد

مدريد،(إفي): أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن مساعد المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان اقترب من تدريب فريق الرديف.

وسيواجه زيدان بهذه الطريقة تحدي يتمثل في اعادة فريق الرديف المعروف بإسم كاستيا إلى دوري الدرجة الثانية.

هذا كما أن هذا الأمر سيمثل ضربة مزدوجة لكلا الطرفين حيث سيحتفظ الريال بزيدان داخل جدرانه لما له من قيمة كبيرة في النادي، كما أن "زيزو" سيحقق رغبته بخوض تجربة التدريب منفردا، دون أن يكون مساعدا لمدير فني آخر.

وقد اعرب زيدان قبل اسابيع عن رغبته في البقاء داخل صفوف الميرنجي ليرفض عرضا هاما من بوردو الفرنسي لتولي أمور الفريق في الموسم المقبل.