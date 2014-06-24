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حارس بنفيكا: لا أعرف أي شيء عن مستقبلي حتى الآن

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حارس بنفيكا: لا أعرف أي شيء عن مستقبلي حتى الآن حارس بنفيكا: لا أعرف أي شيء عن مستقبلي حتى الآن

مدريد، (إفي): قال السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى نادي بنفيكا البرتغالي، إنه يستمتع في الوقت الراهن بقضاء إجازته في منأي عن كل ما يتردد عن مساعي ضمه من عدة أندية في مقدمتها ريال مدريد واتلتيكو وفالنسيا.

وذكرت صحيفة (أس) الإسبانية على موقعها اليوم الثلاثاء أن أوبلاك واصل تكتمه حول النادي الذي سيلعب فى صفوفه خلال الموسم المقبل، مشيرا إلى أن هذا الأمر متروك بشكل كلي لوكيله، ميها ملاكار.

وقال في تصريحات لصحيفة (ايكيبا) السلوفينية: "لا أعرف شيئا عن مستقبلي، كل هذه الأمور تجرى بواسطة وكيلي، وأنا الآن في فترة اجازة ومنقطع عن كرة القدم ولا أريد التفكير في هذه القضايا في الوقت الراهن، لأنني في عطلة".

وكان وكيل الحارس قد أكد قبل أيام أن كل من الريال وأتلتيكو مدريد أبديا اهتماما بضم الحارس الصاعد المرتبط بتعاقد مع بنفيكا حتى 2018 وبشرط جزائي قيمته 20 مليون يورو.

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