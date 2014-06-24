دينامو موسكو يضم بوتنر مدافع مانشستر يونايتد

توصل ناديا مانشستر يونايتد ودينامو موسكو لاتفاق على بيع أليكس بوتنر مدافع الفريق الإنجليزي لصفوف الفريق الروسي بداية من الموسم المقبل.

وكان بوتنر قد انضم لصفوف مانشستر يونايتد من صفوف فيتيسه الهولندي عام 2012 إلا أنه فشل في حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق.

وقال بوتنر بعد التعاقد مع دينامو "أحلم باللعب في دوري أبطال أوروبا والفوز بالبطولات مع دينامو موسكو، هو فريق قوي وأنا واثق بأنه سيكون جيدا كفاية للفوز بلقب الدوري الموسم المقبل".

وأضاف "هذه أول زيارة لي إلى موسكو وسأحتاج لبعض الوقت حتى أتأقلم هنا مع عائلتي، لقد سافروا معي ولذلك لن يكون سهلا موضوع التأقلم".