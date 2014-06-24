صحيفة ألمانية: برشلونة ينافس ريال مدريد على ضم توني كروس

برلين، (إفي): ذكرت صحيفة "كيكر" الألمانية أن العملاق الكتالوني برشلونة قدم عرضا لبايرن ميونخ للحصول على خدمات لاعب خط وسطه الالماني توني كروس الذي يمتد عقده مع البافاري حتى 30 يونيو2015.

وقالت "كيكر" على موقعها الألكتروني اليوم الثلاثاء أن النادي الكتالوني قدم عرضا للوكالة الرياضية التي تمثل لاعب وسط البافاري والمنتخب الألماني للحصول على خدماته، ليدخل بذلك منافسا جديدا على ضمه بجانب تشيلسي ومانشستر يونايتد الانجليزيين وريال مدريد.

ويرغب البرسا في تعزيز خط وسطه في ظل رحيل تشافي هيرنانديز وسيسك فابريجاس ويفكر في ضم كروس البالغ من العمر 24 عاما، صانع ألعاب "المانشافت" والبافاري.

وبذلك تفتح جبهة جديدة بين الملكي والبرسا من أجل الحصول على كروس بالرغم من احتمالية انتظارهما حتىالصيف المقبل للحصول على خدماته مجانا، نظرا لأن البايرن غير مستعد لبيعه رغم رفض كروس لتجديد تعاقده مع البافاري بسبب خلافات حول القيمة المادية للراتب.