73حفل غنائى بالموسم الصيفي للأوبرا

انتهت دار الاوبرا المصرية من إعداد البرامج الفنية لمهرجانات الاوبرا الصيفية خلال شهري يوليو واغسطس حيث،وتضمن 73 حفل موسيقى وغنائى متنوع لنجوم الغناء فى مصر والوطن العربى بالاضافة الى مشاركة فرق شبابية لها تجارب فنية متفرده

> وتقدم الأوبرا 31 حفل علي المسرح المكشوف ـومنها 12 خلال شهر رمضان ،31 حفل مجانى ضمن فعاليات الدورة 23 لمهرجان قلعة صلاح الدين ، 11 حفل بمهرجان الاسكندرية للموسيقي العربية منها 3 علي مسرح اوبرا دمنهور ..

> و|أكدت د.إيناس عبد الدايم أن الأوبرا ستواصل حفلاتها خلال وبعد شهر رمضان،حيث يستمر المهرجان الصيفى على المسرح المكشوف خلال شهر اغسطس،حيث يضم عروضاً وحفلات لمجموعة من الفرق والعازفين المتميزين منهم رشا يحيى وفرقتها ، رأفت يسرى وفرقته الليل والموال ، المطربة دينا الوديدى وفرقتها ، عازف العود غسان اليوسف ، منير نصر الدين وفرقته سويت ساوند ، الطنبورة البورسعيدية ، تخت شرقى لـ داليا عبد الوهاب ، عازف موسيقى الجازفيوجن احمد ربيع ، فرقة ويف جاز باند ، رائد موسيقى الجاز يحيى خليل ، المطربة رحاب عمر ، المطربة ريم كمال وفرقتها عشاق النغم ، المطرب محمود درويش وفرقته كنوز ، بلال الشيخ وفرقته سحر الشرق ، المطربة احلام احمد وفرقة الاحلام ، فرقة نجوم الطرب بقيادة مصطفى احمد ، عازفة الهارب منال محي الدين ،والمطربة امثال .

> واشارت رئيسة الاوبرا ان الدورة الـ 23 لمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء والذى يستمر على مدار 11 يوم متصلة يضم 31 حفل تقام على 3 مسارح هى المحكى 1 ، 2 والمكشوف وتتضمن مشاركة مجموعة من نجوم الطرب العربى والاصوات الواعدة هم حسب ترتيب الحفلات محمد محسن ، دينا الوديدى ، نادية مصطفى ، خالد سليم ، محمد الحلو ، ايمان البحر درويش ، لؤى ، على الحجار ، مدحت صالح وحكيم الى جانب سهرات لفرق وعازفين منهم عازف البيانو عمرو سليم ، فرقة بساطة ، فريق سلالم ، المطربة منال ، اوركسترا النور والامل ، فريق الدور الاول ، اوركسترا القاهرة الاحتفالى ، اوركسترا بغدادى للنفخ .

> واشارت ايناس ان الدورة الثامنة لمهرجان الاسكندرية للموسيقى العربية تشهد مشاركة مجموعة من نجوم الطرب المصريين والعرب .

> واكدت ايناس ان ادارة الاوبرا حرصت عند وضع برنامج حفلات الصيف هذا العام على التنوع بين مختلف الوان واشكال الفنون بالإضافة الى بعض المشاركات الدولية وأوضحت ان الحفلات المجانية تاتى فى اطار نشر الوعى الثقافى والفنى بين جموع الشعب المصري دون اعباء وهو الدور الطبيعى للاوبرا المصرية تجاه المجتمع وخاصة الفنون الرفيعة والجادة التى تهدف الى الارتقاء بالذوق العام والتقاء الحضارات والثقافات على ارض مصر .

> المعروف ان الموسم الفنى لدار الاوبرا المصرية يبدأ فى اول نوفمبر من كل عام وينتهى فى 30 يونيو وخلال شهرى يوليو واغسطس تنتقل جميع الفعاليات الفنية الى مسارح الاوبرا الخارجية والاماكن المفتوحة وتدخل جميع مبانى الاوبرا ومسارحها واجهزته