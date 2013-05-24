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محافظ أسيوط يجتمع بعمال "إسمنت أسيوط" للتنازل عن القضايا مقابل تعويض مادي

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محافظ أسيوط يجتمع بعمال "إسمنت أسيوط" للتنازل عن القضايا مقابل تعويض مادي محافظ أسيوط يجتمع بعمال "إسمنت أسيوط" للتنازل عن القضايا مقابل تعويض مادي
ومصدر: المحافظ سيبحث الاتفاق على البنود النهائية والتنازل عن الدعاوى القضائية بين العمال والمصنع

كتب : سعاد أحمد الجمعة 24-05-2013 17:16

يعقد الدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط، اجتماعا اليوم بدار المناسبات مع عمال شركة إسمنت أسيوط المحالين للمعاش المبكر، لتعويضهم ماديا من جانب شركة "سيمكس".

وحسب مصدر، فأن المحافظ سيبحث خلال الاجتماع الاتفاق على البنود النهائية وكيفية التنازل عن الدعاوى القضائية بين العمال والمصنع.

وكان عمال الشركة يتفاوضون مع "سيمكس" لتعويضهم ماديا، فاستضافتهم الشركة بأحد الفنادق السياحية الكبرى بالقاهرة، ورفض العمال مبلغ 300 ألف جنيه لكل منهم وطلبوا مليون جنيه تعويضا.

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