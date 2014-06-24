محافظ المنيا يعتمد المخطط الإستراتيجي لمدينة بني مزار والتفصيلي لسمالوط

أعتمد اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، المخطط التفصيلي لمدينة سمالوط والمخطط الإستراتيجي لمدينة بني مزار ليصل إجمالي المخططات الإستراتيجية التي تم الانتهاء منها حتى الآن مخططات لعدد 7 مراكز وهي (المنيا- سمالوط – مغاغة –أبوقر قاص – ملوي- العدوة – بني مزار ) والمخططات التفصيلة لعدد 3 مراكز وهي ( مغاغة – ملوي – سمالوط ) علي مستوي المحافظة .

و أكد المحافظ أن الاعتماد يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية وتنفيذ الاشتراطات البنائية ومنع التعدي على أملاك الدولة وللحفاظ علي الرقعة الزراعية وأكد المحافظ بضرورة سرعة إنهاء المخططات الإستراتيجية والتفصيلية لباقي المراكز .

> ومن جانبها أكدت مديرة التخطيط العمراني بالمحافظة أنه تم الإنتهاء من إعداد جميع المخططات التفصيلية لكافة قرى المحافظة والبالغ عددها 359 قرية و جاري تنفيذ المخططات الإستراتيجية لمدينتي مطاي وديرمواس لاعتمادها خلال الفترة القادمة وكذلك المخطط التفصيلي لمدينتي المنيا وأبو قرقاص.