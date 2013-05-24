أهالي قرية بالمنصورة يتظاهرون احتجاجا على انتشار البلطجة والمخدرات

الأهالي يهتفون: "يالا يا بلدي نعمل جيش ضد البانجو والحشيش"

كتب : صالح رمضان الجمعة 24-05-2013 17:20

تظاهر عشرات المواطنين من أهالي قرية ميت خميس مركز المنصورة بالدقهلية اليوم، للتنديد بانتشار البلطجة وتجارة المخدرات داخل القرية وتجاهل الشرطة لهم رغم الوعود المتكررة بتشديد القبضة الأمنية ومنع تجارة المخدرات وخاصة البانجو بالقرية.

خرج أهالي القرية بعد صلاة الجمعة بالمسجد الكبير في مظاهرة طافت الشوارع، ورددوا الهتافات منها "باعوا بانجو باعوا حشيش وإحنا يا ناس مش لاقيين العيش"، و"يالا يا بلدي نعمل جيش ضد البانجو والحشيش"، و"لا لتجارة المخدرات في ميت خميس".

وأكد أحد الشباب أن الأهالي وشباب القرية لن يصمتوا أمام أحداث البلطجة وتجارة المخدرات، وأنهم سيقومون بعمل توكيلات لعدد من المحامين لتقديمها للواء سامي الميهي، مدير أمن الدقهلية، والرائد رامي الطنطاوي، رئيس مباحث مركز المنصورة، وتوجيه إنذارات رسمية لهم للتعامل مع أحداث البلطجة بالقرية.

وأضاف "إننا خرجنا أكثر من مرة وتظاهرنا أمام مديرية الآمن وكلما خرجت حملة أمنية للقبض على تجار المخدرات هربوا من القرية قبل وصول الحملة لوجود عيون لهم داخل جهاز الشرطة، وإذا لم تحمينا الشرطة منهم سنحمي أنفسنا بأيدنا ويمكن أن تقع كارثة في القرية بسببهم، خاصة وأن أباطرة تجارة المخدرات أصبحوا يعيشون في القرية وجندوا عددا كبيرا من الشباب معهم".