محافظ سوهاج ينعى الشهيد العقيد إلهامى عبد المنعم

نعي اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج بخالص الحزن والأسي شهداء الشرطهوخاصة شهيد الواجب العقيد إلهامي عبد المنعم “ئيس فرع البحث الجنائي شمال بسوهاج”، والذي استشهد امس أثناء مداهمته لأحد البؤر الاجرامية بقرية العتامنة بمركز ومدينة طما بسوهاج .

وأرسل المحافظ برقيات العزاء لأسرة الشهيد ومديرية أمن سوهاج ،ؤكدا علي مكانة الشهيد عند المولي عز وجل ،شجاعة وبسالة رجال الشرطة والجيش أيضا في التضحية من اجل الوطن والحفاظ علي مكتسباته وأمنه .

> وقال رغم أننا نودع بين الحين والأخر رجالا أعزاء ليس علينا فقط،بل علي الوطن بأسره،إلا أنهم يسطرون بدمائهم الذكية أروع الأمثلة في التضحية والزود عن الوطن ، وحماية الشعب وأنهم في قلوبنا جميعا ، لافتا إلي عزيمة الجيش والشرطة والشعب المصري عامة علي دحر الإرهاب والجريمة في ظل وطن قوي وقادر علي مواصلة المسيرة بكل حزم وحسم