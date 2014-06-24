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تحرير توكيلات لتأسيس حزب “مستقبل وطن” بالسويس

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تحرير توكيلات لتأسيس حزب “مستقبل وطن” بالسويس تحرير توكيلات لتأسيس حزب “مستقبل وطن” بالسويس

عمل التوكيلات

بدأت حملة مستقبل وطن بالسويس فى تحرير توكيلات فى الشهر العقارى لمنسق الحملة محمد مصطفى بدران وذلك لسير فى اجراءات لتأسيس حزب ” مستقبل وطن ” .

وأشار بيان صادر من حملة مستقبل وطن أن أعضائهم بدأوا اليوم فى استقبال المواطنين من أجل تحرير التوكيلات فى مكتب الشهر العقارى بمجمع المحاكم للحزب الجديد.

وقال عبد الرحمن ناصر، منسق حملة مستقبل وطن بالسويس، على قيام الحملة اليوم فى بداية تحرير التوكيلات تهميدًا لخوص الحزب الجديد انتخابات مجلس الشعب والمحليات المقبلة.

وأضاف” ناصر”، على أعضاء الحملة سينشرون فى مكاتب الشهر العقارى الثلاثة بالمحافظة لاستقبال المواطنين لتحرير التوكيلات للحزب.

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