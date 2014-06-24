وزير الطيران المدني يتفقد مشروعات شركة الصيانة باستثمارات تتخطى 2 مليار جنيه

بدأت الجولة بزيارة لهنجر 8000 لتفقد اعمال الصيانة والخدمات الفنية التي تقدم لشركات الطيران ، وذلك بعد نجاحها في الفترة الماضية في تجديد جميع الاعتمادات الدولية فى مجال عمرة وصيانة الطائرات مما أهلها لاجتذاب العديد من كبري شركات الطيران لإجراء اعمال الصيانة اليومية بالمحطات المختلفة وكذلك الصيانة الثقيلة حيث يتم حاليا إجراء كشف C-Check لطائرة شركة “البراق” الليبية من طراز B737-800 ، بالاضافة الى طائرة من طراز A320التابعة لشركة CAA الكونغولية.

إستأنف كمال جولته بالشركة متجها الى هنجر 7000 لتفقد المرحلة الأولى من أعمال التطوير والتجديد به في إطار التوسعات التي تشهدها الشركة لزيادة الإمكانيات الفنية والقدرة الإستيعابية للطائرات بمختلف الطرازات بهدف زيادة العملاء وتقديم المزيد من الخدمات المتطورة للصيانات والعمرات ، ويشمل مشروع تطوير الهنجر تنفيذ أعمال التدعيم للهيكل، وتركيب الأسقف والحوائط الجانبية وكذلك توريد وتركيب مجارى للأمطار وإنشاء بلاطات خرسانية جديدة ، وكذلك تنفيذ خطوط مسارات الطائرات هذا بالإضافة إلي تطوير جميع المباني الملحقة بالهنجر ومراجعة مختلف الأنظمة الكهروميكانيكية ، ومن المخطط الإنتهاء من أعمال التطوير بالهنجر خلال 12 شهراً ليصبح الهنجر معداً لاستقبال الطائرات.

ثم توجه الوزير لتفقد مجمع المخازن حيث شاهد التقنيات المتبعة فى تخزين قطع غيار الطائرات لضمان جودتها طبقاً لتعليمات الصانع . وخلال جولته بالشركة قام الوزير بمتابعة سير العمل بورش عمرة المحركات والأجهزة والوحدات وكذلك إدارة صيانة المعدات الأرضية، كما استمع لشرح من العاملين بالمواقع المختلفة لدور كلاً منهم في منظومة العمل وكذلك المشاكل التي تعوق سير العمل ومقترحاتهم للتغلب عليها.

وصرح الوزير أنه يقدم الدعم الكامل للعاملين لتيسير العمل وتوفير البيئة المناسبة للعمل ومضاعفة الإنتاج، وأكد أننا نشهد تستلزم بذل المزيد من الجهد لتخطي الوضع الحالي والتطلع الى آفاق جديدة في المستقبل. وأشاد الوزير بمستوى الصيانة الذي تقدمه الشركة للشركات المصرية و العالمية وآداء العاملين بالشركة من مختلف التخصصات، وكذك أشار الى حجم الاستثمارات الهائل داخل شركة الصيانة والذي يتخطى 2 مليار جنيه مصري.

يذكر أن شركة مصر للطيران للصيانة والاعمال الفنية هي احدى الشركات الرائدة فى مجال صيانة الطائرات فى الشرق الأوسط وافريقيا تقدم خدماتها لطرازات الطائرات الايرباص وبوينج وامبرير، وبخبرتها التى تزيد عن 83 سنة تقدم الشركة خدماتها الى اكثر من 130 شركة طيران فى اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا حيث تتمتع بخبرات هائلة لاستيعاب الاحتياجات المتزايدة من العملاء والتي تتضمن خدمات الصيانة المتكاملة Total Care maintenance solutions وخدمة الـ Pool Support وكذلك خدمة متابعة صلاحية الطيران Continuous Airworthiness Management. شركة مصر للطيران للصيانة والاعمال الفنية معتمدة من عدة سلطات طيران عالمية مثل الوكالة الأوربية لسلامة الطيران EASAووكالة الطيران الفيدرالى الأمريكى FAA و ISO 9001:2008 وهى معتمدة أيضاً من شركة “امبرير” كمركز خدمة صيانة طائراتها.