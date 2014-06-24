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ضبط طالبين من الإخوان وبحوزتهما قنبلتين وشعارات رابعة بالبحيرة

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ضبط طالبين من الإخوان وبحوزتهما قنبلتين وشعارات رابعة بالبحيرة ضبط طالبين من الإخوان وبحوزتهما قنبلتين وشعارات رابعة بالبحيرة

تمكنت المباحث الجنائية بالبحيرة، بالاشتراك مع فرع الأمن الوطنى، من ضبط طالبين إخوانيين،بحوزتهما قنبلتين و أقتعه و اسبراى،أثناء تواجدهما خلف مبنى محافظة البحيرة.
> وكانت الدوريات الأمنية المكلفة بحراسة مبنى محافظة البحيرة، قد تمكنت من إلقاء القبض على كلا من( حسين ر.ع.19 عاما- طالب)، مقيم أبو الريش دمنهور مطلوب في قضية حرق سيارة العميد أحمد أبو اليزيد قائد قطاع الأمن المركزى بادكو، و«عمرو خ.س -17 عاما- طالب »، و بتفتيشهما عثر بحوزتهما على أقنعة سوداء، وقنبلتين بدائيتى الصنع ،و إسبراى ،وشعارات رابعة ،ومنشورات تحض على العنف.
> وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

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