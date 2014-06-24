ضبط طالبين من الإخوان وبحوزتهما قنبلتين وشعارات رابعة بالبحيرة

تمكنت المباحث الجنائية بالبحيرة، بالاشتراك مع فرع الأمن الوطنى، من ضبط طالبين إخوانيين،بحوزتهما قنبلتين و أقتعه و اسبراى،أثناء تواجدهما خلف مبنى محافظة البحيرة.

> وكانت الدوريات الأمنية المكلفة بحراسة مبنى محافظة البحيرة، قد تمكنت من إلقاء القبض على كلا من( حسين ر.ع.19 عاما- طالب)، مقيم أبو الريش دمنهور مطلوب في قضية حرق سيارة العميد أحمد أبو اليزيد قائد قطاع الأمن المركزى بادكو، و«عمرو خ.س -17 عاما- طالب »، و بتفتيشهما عثر بحوزتهما على أقنعة سوداء، وقنبلتين بدائيتى الصنع ،و إسبراى ،وشعارات رابعة ،ومنشورات تحض على العنف.

> وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.