محافظة بورسعيد ترجيء زيارة محلب خوفا من تظاهرات مناهضة للمحافظ

ألغت محافظة بورسعيد الزيارة التي تم الإعلان عنها لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ، بشكل مفاجيء ،حيث كان من المنتظر أن يقوم محلب بتفقد أوضاع المحافظة.

فيما كشفت مصادر بالمحافظة عن أن الزيارة تم إرجائها بعد أن وردت أنباءعن نية مجموعة من الأشخاص تحريض بعض أهالى المحافظة على التظاهر ورفع لافتات أمام مبنى ديوان عام محافظة بورسعيد وذلك للمطالبة برحيل اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد مما دفع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى اتخاذ القرار بإرجاء الزيارة الميدانية إلى أجل غير مسمى.. خوفا من أن يكون ذلك احد الاسباب الرئيسية بتعجيل سرعة تغيير محافظ بورسعيد فى حركة المحافظين القادمة .