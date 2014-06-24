"قد تعشق الأذن قبل العين أحياناً"...ولكن، في حال النمسا، تقع الحواس مجتمعة في حبّ هذه الوجهة الأوروبيّة الهادئة، خصوصاً مع مروحة العناوين السياحيّة التي تقدّمها لزائرها.

"سيدتي نت" يطلعك على أبرز 5 عناوين "خضراء" في النمسا، علماً أنّها مناسبة للعائلات، خصوصاً:

1- متنزه "براتر" الترفيهي

إذا كنت مولعة بمزاولة النشاطات في الهواء الطلق، لست مجبرة على تسلّق الجبال الشاهقة لتنعمي بإطلالة ساحرة على النمسا، فما عليك سوى أن تستقلّي إحدى مقصورات دولاب الملاهي الذي يُعتبر الأقدم في أوروربا في متنزه "براتر" الترفيهي، حيث يمكنك مشاهدة نصف أراضي العاصمة "فيينا" مغطاة باللون الأخضر، على علو 60 متراً!

ويضمّ هذا المتنزه، أيضاً، البرك والممرّات المزدانة بأشجار الكستناء، فضلاً عن قطار الملاهي الأفعواني ومتحف "مدام توسو" لتماثيل الشمع، بدون إغفال الإشارة إلى أنّه يعدّ إحدى أكثر الوجهات المفضّلة في القارة الأوروبيّة، خلال الصيف!

2- "آيس أرينا"

تتوافر عربات "تلفريك" ثلاث، لاكتشاف متنزه آيس أرينا" القابع على ارتفاع 3000 متراً فوق الأرض.وهناك، يستمتع الزائر بالتحليق فوق الكتل الجليدية، قبل أن يصل المتنزه الذي يحتوي على شاطئ ومنزلقات ثلجية، فضلاً عن أماكن خاصّة بممارسة النشاطات المسلية لجميع أفراد العائلة.

وبادري إلى زيارة متنزه "آيس أرينا" مجاناً، وذلك باستخدام بطاقة "تسيل أم زي– كابرون" الصيفية.

3- وادي "جاشتاين"

يُعرف وادي "جاشتاين"، على مستوى العالم، بمنتجعاته العلاجية الراقية، فمياهه غنيّة بعنصر "الرادون" الطبيعي ذي الدور الفعّال في تنشيط خلايا الجسم.ومن خصائص هذه المياه أيضاً أنها تريح الجسم وتهدئ الأعصاب.

ومن أبرز منتجعاته:

- منتجع "ألبين تيرمه":يقدّم برنامجاً متعدّد الأهداف، يناسب الأعمار كافة، ويتألف من 6 أقسام تمتد على مساحة 14.000 متر مربع.

- منتجع "فلسن تيرمه": يتضمّن 7 مراكز مختلفة للساونا، كما يحتضن منطقة بانورامية مخصّصة للعناية بالصحّة، ما يجعله محور اهتمام الزائرين العرب.

4- حديقة "شونبرون" للحيوان

تُعدّ هذه الحديقة الأقدم في العالم، وتُجسّد روعة الهندسة المعمارية في عصر "الباروك"، فيما تُصنّف اليوم من بين أكثر حدائق الحيوانات حداثة. ويُمكنك أن تجدي حيوانات صغيرة كثيرة ليس فقط في قفص الفيلة، إنما أيضاً عند النمور والفهود والدبب القطبية والزرافات...

وتكمن المتعة الحقيقية، في الذهاب في جولة خاصّة لسبر أغوارها ومراقبة الحيوانات الغريبة خلال الليل، برفقة دليل سياحي!

5- المنطقة 47

تُعدّ هذه المنطقة من أكثر الملاعب المذهلة والمبتكرة الموجودة في الهواء الطلق، في جبال الألب. وإذ يمزج موقعها الضخم الذي يمتدّ على 65032 متراً مربعاً، ما بين أجمل سمات الطبيعة الآسرة والتقنية العالية، يحظى زائروه بتجربة استجمام استثنائية! كيف لا، وهو ينطوي على ملاعب خاصة بكرة الطائرة الشاطئية وكرة القدم الشاطئيّة وكرة السلة، فضلاً عن قاعة للتمرينات الرياضية المصمّمة على الطراز الفييني؟



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