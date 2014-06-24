زوجة صحفي تستغيث بالنائب العام لإخلاء سبيله وإتمام زفافهما

تلقي مكتب النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الأربعاء، استغاثة من زوجة الزميل الصحفي عمر عبد المقصود، تتظلم فيها من استمرار حبس زوجها احتياطياً بتهمة المشاركة في أعمال عنف بمدينة ميت غمر التابعة لمحافظة الدقهلية، وتطالب بإصدار قرار بالإفراج عنه لإتمام زفافهما.

وذكرت في بلاغها الذي حمل رقم 13069 لـسنة 2014 عرائض النائب العام، أنها عروس لم ترتدي الفستان الأبيض حتي الأن بعد عقد قرأنها حيث تنتظر خروج زوجها لإتمام زفافهما، حيث اتهمته الجهزة الأمنية بالتورط في حرق سيارات بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية بالرغم من أن الشرطة القت القبض عليه من داخل منزل أهله.

وأوضحت في بلاغها إن الزميل عمر عبد المقصود يعمل مصور صحفي، وأنه تم القبض عليه من منزل أهله في ميت غمر وهو في زيارة عاجلة لوالدته لأنها كانت في طريقها للسفر خارج البلاد، فضلاً عن اعتقال أخويه وهم كل من ابراهيم “21 سنة”، لاعب رياضي في نادي اتحاد الشرطة (الاتحاد المصري الخماسي الحديث)، وأنس بالمرحلة الثانوية، وعمره 15 سنة.

وأشارت الزوجة في استغاثتها أن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها حيث كانت تهمته في المرة الأولى العمل لدى قناة الجزيرة، وقدمت كل الأوراق اللازمة لتأكيد عدم صحة هذه التهمة ومن ثم صدر قراراً بإخلاء سبيله، فيما يواجه هذه المرة تهمة حرق سيارات بمدينة ميت غمر بالرغم من عدم وجوده أثناء تلك الوقائع، وذلك بشهادة تحركات من عمله تفيد تأكيد وجوده في القاهرة طوال الفترة التي وقعت فيها الأحداث المتهم فيها.

وطالبت في نهاية استغاثتها النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه زوجها، وإصدار قرار بإخلاء سبيله مراعاة لظروفهم الأسرية، والإطلاع علي

الأوراق والمستندات التي تثبت تواجده بالقاهرة خلال وقوع الأحداث التي يواجه اتهامات علي ذمتها.