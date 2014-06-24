مركز الإعلام بالسويس يناقش خطة تطوير المرافق العامة



> نظم مركز النيل للاعلام بالسويس صباح اليوم ندوه حول خطه المحافظه لتطوير المرافق العامه بحى الاربعين بحضور المهندس حمدى عبدالله مدير عام التشغيل والصيانه بالمحافظه وصبرى الحاوى مدير المتابعه الميدانيه بحى الاربعين .

خلال اللقاء الذى حضره ممثلين من جميع احياء السويس ” الاربعين – السويس – الجنايين – عتاقه – فيصل ” ومديريات الخدمات “التربيه والتعليم – الشثون الصحيه ” وممثلين من الشركات الصناعيه “النصر للبترول – السويس لتصنيع البترول ” تم شرح هدف التعرف على خطه المحافظه لتطوير المرافق العامه فى المرحله القادمه والوقوف على اهم المعوقات التى تعوق التطوير.

وقال حمدى حديثه طول شبكه الصرف الصحى بمحافظه السويس حوالى 450 كيلو متر طولى وتبدا من اقطار 6 حتى 1000 م والاقطار من 6 الى 20 و36 هى خطوط شبكه داخليه للاحياء واما الاقطار من 300 حتى 1000 هى اقطار محطات الرفع وهى السحب المياه من الاقطار الصغيره ودفعها الى المحطه الرئيسيه بعتاقه امام شركه السماد ويوجد بحلى الاربعين 5 محطات وحى الجنايين 7 محطات وحى فيصل 3 محطات وحى عتاقه محطه واحده .

وقد دار الحوار والنقاش حول مشكلات محطات الصرف الصحى بحى الجنايين وانقطاع المياه بجنيفه بطريقه مستمره وتطرق الحديث حول الاشغالات والباعه الجائلين بحى الاربعين باعتباره يحوى اكبر عدد من الباعه الجائلين وتعامل الحى مع الاكشاك الغير مرخصه والقهاوى التى تخرج عن الشارع وفى نهايه الندوه اسفرت عن العديد من التوصيات منها مطالبه مسئول الصرف الصحى عن التطهير والخطوط بعدم القاء النفايه بالشارع بعد خروجها من البلاعات لما يسبب من اضرار للصحه العامه خاصه الاطفال وبالنسبه للباعه الجائلين المطالبه بايجاد بديل لهم مسبقا والتعامل مع الوافدين حسب اقامتهم امنيا نظرا للحاله التى ترونها مناسبه لذلك 3- الاستفاده العاجله من محطه الاتوبيس بحى زرب (مول تجارى )حتى يستفيد منه جميع ابناء السويس.