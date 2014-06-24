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طارق حجي يدعو لمقاطعة إحتفال السفارة الأمريكية بالعيد الوطني لبلدها

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طارق حجي يدعو لمقاطعة إحتفال السفارة الأمريكية بالعيد الوطني لبلدها طارق حجي يدعو لمقاطعة إحتفال السفارة الأمريكية بالعيد الوطني لبلدها

دعا المفكر الليبرالى طارق حجى إلى مقاطعة الإحتفال السنوى الذى تقيمه السفارة الإمريكية بالقاهرة بناسبة اليوم الوطنى لبلدها،والذى يقام يوم 4يوليو القادم،وذلك للتعبير عن إستياء المصريين من مساندة أمريكا لجماعة الإخوان الإرهابيه.
> وعبر صفحته على موقع فيس بوك دعم حجى دعوته بمقاطعة كل ما هو أمريكى.وكتب أدعو كل اﻷصدقاء الذين وصلتهم مثلي دعوة من سفارة الولايات المتحدة اﻷمريكية بالقاهرة لحضور اﻹحتفال السنوي باليوم الوطني اﻷمريكي (4 يوليو) لمقاطعة هذا الحفل للتعبير عن إستياء المصريين من المواقف اﻷمريكية من مساندة حكم اﻹخوان فى لمعارضتهم لعواقب ثورة 30 يونيه واهمها خارطة الطريق.

 

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