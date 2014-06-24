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عمال كهرباء السخنة يطالبون الرئيس بالتعيين ويرفضون الاعتصام من أجل مصر

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عمال كهرباء السخنة يطالبون الرئيس بالتعيين ويرفضون الاعتصام من أجل مصر عمال كهرباء السخنة يطالبون الرئيس بالتعيين ويرفضون الاعتصام من أجل مصر

ناشد عمال المقاول بمحطة كهرباء السخنة الرئيس بالتدخل من أجل تعيينهم بالشكرة طبقا للقانون وحقهم فى العمل ، موضحين أنهم لا يريدون الاعتصام او الاضراب وايقاف العمل من اجل .

وقال المحتجين أن المحطة التى مازالت تحت الأنشاء على وشك التشغيل الرسمي خلال أسابيع وأنه حصلوا على وعود من وزير الكهرباء السابق ومحافظ السويس السابق ومسئولو الجيش الثالث بالتتعيين بالمحطة.

موضحين أنهم 19ميكيكي و 16 فرد أمن تم اخذ أوراقهم من قبل وزارة الكهرباء العام الماضي ولكن لم يتم تعيينهم بشكل رسمي حتي الأن .

يذكر أن محطة كهرباء العين السخنة شهدت سلسلة من الاحتجاجات من جانب عمال المقاول مما ادي لتعطل المحطة التى مازالت تحت الأنشاء ، حيث كان من المقرر فتح المحطة التى ستوفر 1300 ميجا فى الساعة فى يوليو 2013 ولكن تم تاجيلها الى أبريل 2014 ثم تم تأجيل افتتاحخا إلى يوليو القادم.

 

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